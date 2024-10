Maltempo ottobre 2024 | piogge intense e danni diffusi in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’sta affrontando un mese disegnato da condizioni meteorologiche avverse su vasta scala, con forti, vento e alluvioni che hanno colpito diverse regioni del paese. I prossimi dati rivelano un’ondata di. Ilè in arrivo in tuttanel mese di. In particolare, le regioni settentrionali e centrali sono state tra le più colpite, ma anche il Sud non è stato immune dagli effetti di questa ondata di. Ecco cosa accadrà nelle prossime settimane., foto Ansa – VelvetMage allagamenti: nuova ondata diSin dai primi giorni di, un’intensa perturbazione atlantica ha attraversato l’, portando precipitazioni abbondanti egenerale.