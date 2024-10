LIVE Bellucci-Harris ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | lombardo dopo Safiullin-Zhukayev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:55 Russo avanti per 7-6(1). Poi! 10:40 Goffin 6-4, 6-2 su Duckworth; Griekspoor b. Diaz Acosta 6-4, 6-7, 6-3! Poie finalmente!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno del Masters 1000 ditra Mattiae Billy. Un match d’esordio che ilpuò vincere! Qualificatosi per la prima volta in un tabellone 1000,sta scalando il ranking nela suon di risultati risonanti.aver colto le prime due qualificazioni Slam al Roland Garros e a Wimbledon, l’azzurro ha poi raggiunto i quarti ad Atlanta, il 2° turno nell’ATP 500 di Washington, per poi vincere la prima partita in un Major contro Wawrinka agli US Open,essersi qualificato senza lasciare set per strada.