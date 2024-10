Lazio-Nizza come vederla oggi in tv? Orario e canale Europa League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024)vedere in diretta tvla sfida, valida per la seconda giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Dopo il netto successo all’esordio contro la Dinamo Kiev, i biancocelesti di Marco Baroni proseguono il loro cammino europeo ospitando all’Olimpico di Roma i francesi del. Impegno insidioso contro degli avversari ostici per la, che scenderà comunque in campo con i favori del pronostico. La sfida è in programma giovedì 3 ottobre alle 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.in tv?SportFace.