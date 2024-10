La sinistra va in frantumi E Meloni può sorridere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C’è sicuramente chi piange per la situazione in cui si è cacciato il centro, che sembra incapace di unire le forze per contrastare il predominio di Fratelli d’Italia e dei suoi alleati. Ma c’è anche chi, di fronte a questo sfacelo, può: ed è sicuramente la Premier, che si trova la strada spianata dalla debolezza degli avversari. Il feroce scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi ha frammentato ulteriormente il panorama dell’opposizione, regalando un grande vantaggio politico al centrodestra. La debolezza delle opposizioni, che non riescono a trovare una linea comune, ha reso la premier meno vulnerabile alle critiche e agli attacchi, consentendole di governare con maggiore sicurezza.