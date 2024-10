Kostas 2 ci sarà?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alla conferenza stampa di presentazione di, i vertici Rai Fiction erano stati chiari: in merito ad una seconda stagione, il loro augurio era quello di andare avanti perchè i libri da cui attingere erano tanti e perchè a loro questa serie piaceva davvero. Tutto dipendeva dalla messa in onda e dal responso del pubblico e, considerato lo share medio che al momento viaggia sul 18.9%, le possibilità di ritrovare su Rai 1 Stefano Fresi e il suo personaggio sono più che buone.: ascolti in calo ma nel complesso la media è buona Certo, un calo progressivo c’è stato: dal 21.1% della prima puntata si è passati al 18.6% della seconda fino al 16.9% della terza. Ma resta la serie Rai più vista di questo inizio di stagione e anche con un certo distacco, se non con Brennero, sicuramente rispetto a Sempre al tuo Fianco.