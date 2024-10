In piazza del Comune nuovo negozio in arrivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Indelè in corso il restyling del grande fondo commerciale sede delBenetton. Tre vetrine che affacciano proprio davanti al palazzo comunale e che torneranno ad accendersi entro la metà di ottobre, lavori permettendo. Non si conoscono i dettagli, comunque il centro non perderà uno dei negozi più grandi e visibili oltretutto nella maggioredi passaggio: secondo indiscrezioni il punto vendita resterà specializzato in abbigliamento per donna, ma non sarà più un mono marca Benetton come è stato finora. Unche non si arrende, ma che rilancia con un restyling del fondo e anche della merce in vendita. Non resta che attendere l’inaugurazione che a breve regalerà ai pratesi unpunto dove fare acquisti.