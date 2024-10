Il settembre nero dei treni | tra guasti incidenti e informazioni inutili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Moroni Penso che mai nessuna ripresa dopo le ferie estive sia stata, dal punto di vista dei pendolari ferroviari, così disastrosa. Innanzitutto, la riapertura delle tratte chiuse per lavori ha comportato una serie dia ripetizione. Poi ci si è messo il maltempo, quindi lo svio deiin cintura a Milano e, dulcis in fundo, il crollo della pensilina a Monza. Quello che, però, mi ha colpito di più è la gestione, a dir poco scandalosa, delleal pubblico, da cui si evince, tra l’altro, la mancanza di un piano per affrontare le emergenze. È così accaduto chedati in partenza non siano mai partiti o, viceversa, cheche annunciati come non previsti siano invece partiti. Anche modifiche di orario già programmate sono state annunciate il giorno stesso dell’entrata in vigore, nonché annunci di bus sostitutivi deviati e subito dopo smentiti.