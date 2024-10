Flavio Briatore furioso | I problemi a Roma non sono la spazzatura e la camorra ma i fiori del Crazy Pizza! VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Qualche giorno fa ildiin via Veneto aricevette una multa salata per le decorazioni floreali ritenute abusive. La notizia di certo non ha fatto feliceche, tramite unsu Instagram, ha sfogato la sua rabbia e la sua frustrazione anche perché non sarebbe la prima multa ricevuta per le decorazioni floreali fuori alla pizzeria di via Veneto. Solo negli ultimi due anni l’imprenditore avrebbe accumulato multe per 3.500 euro per le decorazioni floreali fuori al locale.