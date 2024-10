Dal campo Fazzini è pronto a tornare titolare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prosegue spedita la preparazione dell’Empoli in vista della trasferta romana di domenica prossima contro la Lazio. Anche ieri infatti gli azzurri si sono allenati con la consueta intensità e abnegazione e continueranno a farlo fino a sabato sempre alle 10 al sussidiario. D’Aversa insiste su quei dettami tattici che finora hanno fatto le fortune degli azzurri: pressione feroce, riconquista della palla e immediate verticalizzazioni. Per quanto riguarda l’infermeria, a parte Perisan, Ebuehi e Sazonov ancora ai box, il resto sta migliorando giorno dopo giorno.sembraper riprendersi un posto dae contro la Lazio potrebbe andare in ballottaggio con Anjorin – ottimo però l’inglese nelle ultime due gare – o Esposito.