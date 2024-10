Chi è Franco Alfieri il sindaco delle fritture accusato di corruzione per appalti stradali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Salerno, 3 ottobre 2024 - È tra i fedelissimi del governatore De Luca il 59enne, il presidente della provincia di Salerno arrestato oggi per. Avvocato e politico di lungo corso, è uno degli esponenti salernitani più ‘longevi’ in quota Pd, elettoin tre diverse città del Salernitano. Stamattina è finito in carcere nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto altre cinque persone, tra cui la sorella, per presuntitruccati per il rifacimentostrade a Battipaglia. Rieletto solo pochi mesi fa, al secondo mandato,di Capaccio-Paestum,ha una lunga carriera politica che lo ha portato ad indossare la fascia tricolore altre volte: è stato a capo della giunta, come primo cittadino, in altri due comuni del Salernitano, Torchiara e Agropoli.