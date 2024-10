Calcio Giovanile Pisa Ovest passa a Fornacette 0 - 3 Calci a Pontedera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024)3 ottobre 2024 – Una vittoria ed una sconfitta per le due squadre regine del settoreno nella categoria Juniores Regionale Elite. Il San Giuliano ha vinto 1 – 4 sul campo del Firenzesalendo a quota sette punti, mentre il Fratres Perignano con lo stesso punteggio ha perso in casa contro la Sestese rimanendo a sei punti. Negli Allievi Regionali Elite l’Oltrera pareggia 1 – 1 a Cecina contro lo Sporting: due pareggi in altrettante gare per i pontederesi. Nel regionale Bellaria Cappuccini battuta in casa dal Santa Maria,a reti bianche sul campo dell’Academy Livorno. Il derbyno trae Forcoli finisce 0 – 0, mentre il San Giuliano è sconfitto in casa al ‘Bui’ dal San Marco Avenza che si impone 1 – 3.