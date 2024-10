Bremer il post dopo l’infortunio | Difficile trovare le parole in un momento così

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024)la serata di festa, dove la Juve è riuscita a portare a casa i tre punti da Lipsia nonostante l’uomo in meno e il forfaitpochi minuti die Nico Gonzalez, proprio gli esami sul brasiliano del giornosanno di doccia fredda. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, almeno sei mesi di stop, per quello che, fino a questo, era stato probabilmente il giocatore più importante per i bianconeri. «lein questo, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore», ha scritto il giocatore su Instagram, «È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus.