Alice Neri ripreso il processo | Gaaloul fece ricerche web sul delitto prima del ritrovamento del cadavere

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Modena, 3 ottobre 2024 – La presenza di auto sospette, secondo la difesa, in transito in orari compatibili e nei pressi del luogo delma anche la fuga dell’imputato all’estero. Sono stati questi i temi, ieri, al centro dell’udienza del delicatocontro Mohamed, il tunisino 30enne accusato di aver ammazzato a coltellate la 32enne e mamma di una bimba, il cuifu trovato carbonizzato nell’auto data alle fiamme nelle campagne di Concordia il 18 novembre di due anni fa., la donna di 32 anni, trovata morta carbonizzata dentro un'auto a Concordia (Modena), in una immagine tratta da Facebook.