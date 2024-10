Uomini e Donne 2024 la lettera di Teresa e Andrea a Maria De Filippi | | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)tornano aper raccontare il loro amore e la grande emozione del matrimonio. “E’ un matrimonio che ha unito, siamo due mondi opposti. Venezia e Milano. Incontrarci per noi è stato difficile, ma è l’esempio che quando c’è l’amore vai oltre, non esistono barriere, nulla” – raccontano entrambi virilmente emozionati. Dal parterre Gemma, in lacrime, prende la parola: “è stato un momento importante, sono felicissima di rivedervi, vi ho seguito in questi giorni”. Poilegge unaindirizzata alla loro “mamma televisiva”De: «Caraquante cose vorremmo dirti, in questi anni in più occasioni non abbiamo mai smesso di pensarti e nel giorno più importante ci siamo dati la conferma più grande. Se non fosse stato per te, per la tua incredibile squadra, oramai famiglia, tutto questo non sarebbe mai potuto accadere.