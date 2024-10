Una signora che ha molti complessi | Carlo Rossella insulta ancora Giorgia Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A quasi due anni dal suo insediamento come presidente del Consiglio, il primo ad essere una donna nella storia italiana,ha trovato consensi anche al di là dell'Atlantico, ricevendo il Global Citizen Award dalle mani di Elon Musk, un forte sostenitore e finanziatore della campagna elettorale di Donald Trump. Si è parlato molto della complicità trae Musk e, quando le viene chiesto dai media se abbia in qualche modo consigliato il magnate della tecnologia, larisponde così: “Non sono tra quei leader che pensano di avere la facoltà di dire a un cittadino che vive in un'altra nazione cosa sia meglio per il suo futuro. Queste sono quelle cose che piacciono tanto alla sinistra, a me non sono piaciute mai. Mi pare che il tentativo di schierare l'Italia nella campagna americana sia un tentativo soprattutto italiano, ma non mi sembra particolarmente intelligente”.