Torna la Neapolis Marathon 3mila atleti da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) liprovenienti dailsi ritroveranno a Napoli domenica 13 ottobre per la quarta edizione della Italiana Assicurazioni. La festa del podismo partirà e arriverà in piazza Plebiscito e si snoderà lungo un percorso di 42,195 km che attraverserà il lungomare Caracciolo, costeggiando Castel dell’Ovo con sullo sfondo il Vesuvio, il Molo San Vincenzo, passando davanti al Teatro San Carlo. Un circuito che i circaiscritti percorreranno per due volte. «La maratona di Napoli è diventata un appuntamento riconosciuto a livello internazionale – ha affermato il sindaco, Gaetano Manfredi – con una partecipazione amplissima. Sarà una bellissima giornata di sport fra le bellezze di Napoli ed è un modo ulteriore per riappropriarsi della città e farla conoscere ai tanti che vengono qui a correre dail».