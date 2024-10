Sesko e samba ma balla la Juventus | 2-3 in rimonta in 10 al Lipsia polemiche contro il Var

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Emozioni lunghe oltre 100 minuti di gioco, 5 gol, un rosso, un rigore assegnato e uno non dato, 2 pali, episodi dubbi e. Succede di tutto in, una delle partite più belle della nuova Champions League che termina con un successo dei bianconeri, in, per 2-3. I bianconeri salgono a quota 6 punti con il secondo successo stagionale dopo il 3-1 rifilato al PSV., il racconto della partita La partita inizia nel peggiore dei modi per la, due infortuni in 12 minuti di gioco: al 6? si ferma Bremer per un problema al ginocchio, al 12? Nico Gonzalez per un guaio muscolare. Al 30?porta in vantaggio i tedeschi:piede fulmineo, Openda trova l’attaccante sloveno fra Kalulu e Cambiaso (che non lo segue)llo e conclusione che si stampa sulla traversa e finisce alle spalle di Di Gregorio.