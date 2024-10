Puff Daddy travolto dalle accuse di molestie sessuali | 120 persone sporgono denuncia Tra le vittime anche un bimbo di nove anni rivela l’avvocato Tony Buzbee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Era nell’aria da qualche settimana ed è successo. Una nuova valanga giudiziaria ha, al momento in carcere in attesa di processo perdi traffico sessuale. Il produttore è accusato dida 120, affermadi Houston, e entro il prossimo mese le cause saranno depositate nei tribunali di New York e Los Angeles. Si tratterebbero di 60 uomini e 60 donne e tra questi 25 erano minorenni al momento della presunta molestia. Una vittima ha affermato di avere 9quando è stato abusato. Lecoprono un periodo che va dal 1991 a quest’anno.hato che più di 3.280hanno contattato il suo studio e hanno dichiarato di essere statidie che dopo aver esaminato le, il suo studio ha deciso di rappresentare 120. Altri casi sono ancora in fase di revisione.