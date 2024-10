Puff Daddy e le accuse di abusi cosa c’entra Justin Bieber nella vicenda

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si fa sempre più complicata la situazione di Sean ‘Diddy’ Combs, conosciuto anche come. Il rapper e discografico statunitense è stato arrestato il 16 settembre e dovrà rispondere didi violenza esessuali e traffico sessuale. A questo si aggiungono ora altri 120 accusatori rappresentati dall’avvocato texano Tony Buzbee. Diddy non ha mai fatto segreto della sua passione per le feste, definite ‘freak offs‘ e alle quali partecipavano schiere di celebrities. Tra questi c’era anche, finito nelle ultime settimane al centro dellaper essere stato molto legato ain passato.Quandoera agli inizi della sua carriera il giovanissimo artista lavorava sotto l’ala di Usher che, a sua volta, era uno dei ‘protetti’ di Diddy.