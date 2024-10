Prima Arnautovic poi Taremi | tanta freschezza Ma davanti c’è un duo imprendibile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Markopoi Mehdinella vittoria contro la Stella Rossa. Simone Inzaghi sorride: formazione azzeccata per l’allenatore dell’Inter che può contare sulladei due. PERFETTO – Tre punti importantissimi nella gara di ieri sera per l’Inter. Un poker perfetto per i nerazzurri rifilato alla Stella Rossa che si ritrova dopo due giornate con zero punti. Nella gara di ieri a San Siro, Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi ad una coppia del tutto nuova, formata da Markoe Mehdi. Facilitati dalla qualità degli avversari, il duo austro-iraniano ha funzionato alla perfezione. Per l’attaccante iraniano infatti, sono arrivati due super assist e il primo gol in stagione con la maglia dell’Inter.il recupero palla sul difensore serbo per poi mettere una palla al bacio per Marko