Pandev | Inter-Stella Rossa punti importanti! Due cose fondamentali

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è tornato a parlare di, dell’atteggiamento di squadra e della vittoria netta 4-0 alla seconda giornata di Champions League. Ne ha parlato durante un suovento suTV. ATTEGGIAMENTI– Goransottolinea due aspettidella vittoria in: «Erano tre, hanno fatto tanti gol, ne abbiamo sbagliati pure tantissimi. Vincere 4-0 però non è mai facile. Abbiamo visto dall’inizio che sono partiti molto forte, gli attaccanti pressavano ovunque, erano ben organizzati. L’atteggiamento però è stato giusto, questi sono tree gol che alla fine faranno la differenza. Il ritmo in queste partite è importante, lanon ha il ritmo dell’nelle gambe, i nerazzurri sono abituati a giocare a certi livelli».