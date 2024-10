Padovan | Conte lo conosco bene vi dico dove arriverà il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le dichiarazioni del giornalista su RadioCentrale Giancarlo, noto giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di RadioCentrale, soffermandosi sul campionato di Serie A e sulla stagione delguidato da Antonioha elogiato il lavoro del tecnico, spiegando quanto l’empatia dicon l’ambiente partenopeo sia un fattore chiave per il successo della squadra. “Sopuò arrivare” Durante l’intervista,ha affermato: “Antonio? Lo, è un uomo del sud e per lui l’empatia è fondamentale. Illotterà sicuramente per lo scudetto, ne ero convinto già dopo la partita col Verona. Sopuò arrivare”.