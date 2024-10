Non possiamo sbagliare Limberti carica il Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A caccia di riscatto. Il pessimo ko rimediato a Sasso Marconi brucia ancora, ma per ilè arrivato il momento di voltare pagina. I biancazzurri hanno ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri al Lungobisenzio, dove domenica ospiteranno in un match delicatissimo il neo promosso Tuttocuoio. Tuttocuoio che, a differenza dei lanieri, viene da un risultato positivo, avendo vinto in occasione della quarta giornata del girone D di serie D in casa contro la Sammaurese (che sette giorni prima aveva fermato proprio i ragazzi di mister Maurizio Ridolfi). In generale la formazione pisana ha raccolto fino a questo momento sei punti (uno in più di Remedi e compagni), frutto di due successi e altrettante sconfitte, entrambe arrivate in trasferta e di misura (0-1 a Lentigione e 1-2 a Ravenna).