Montecitorio question time con i ministri Tajani e Ciriani

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 2 ottobre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, risponderà a interrogazioni sulle iniziative umanitarie a favore della popolazione civile vittima dei conflitti in corso in Libano e a Gaza (Barelli – FI-PPE); sulle iniziative diplomatiche volte a favorire il cessate il fuoco a Gaza e in Libano (Provenzano – PD – IDP); sulle iniziative volte all’adozione di sanzioni nei confronti di Israele in relazione agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente (Ricciardi – M5S).