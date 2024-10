Microsoft maxi investimento in Italia per un Hub del cloud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nei prossimi due anniinvestirà 4,3 miliardi di euro per potenziare la propria infrastruttura di data center hyperscalee intelligenza artificiale in, segnando il più grandedell’azienda nel Paese. Il progetto include un piano formativo per migliorare le competenze digitali di oltre un milione dini entro la fine del 2025. Con questo, laRegion Italy-North diventerà una delle più grandi aree di data center diin Europa, rivestendo un ruolo strategico per soddisfare i requisiti europei relativi alla protezione dei dati. Sarà inoltre un importante hub per il Mediterraneo e il Nord Africa, sostenendo il partenariato globale sugli investimenti e le infrastrutture, in linea con il piano del governono sotto la presidenza del G7, volto a promuovere la collaborazione con i paesi del Sud del mondo.