Libano Tajani | Allargare competenze missione Unifil

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Cambiare le regole di ingaggio dellain? È unadi peace-keeping, cambiare le regole di ingaggio significa farla diventare peace-enforcing, cioè diventa un’operazione militare. Rafforzare i poteri significale, i luoghi”. Così Antonio, rispondendo alle domande dei cronisti in uscita dalla riunione congiunta delle commissioni Esteri e Difesa sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente: “La, delle Nazioni Unite non italiana – spiega il ministro degli esteri – Quella italiana sta a Beirut, per l’addestramento delle truppe libanesi, che è stata sospesa ed è rimasto un numero ridotto di italiani”, sottolinea il vicepremier, che poi afferma: “La richiesta è quella diledell’, però qualsiasi cosa succeda dobbiamo essere pronti.