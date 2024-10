Invasione Libano il sostegno complice dei Paesi Arabi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il silenzio deiseguìto alla morte del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e poi proseguito con l’deldel Sud (e incursioni in Yemen e nel Golfo di Aden), la dice fin troppo lunga sul vero sentimento che cova nell’intero Medio Oriente. Perché nessuno si lamenta o minaccia più Gerusalemme? Come mai in Siria e in certe zone dell’Iran e delstesso, l’annuncio della morte del leader veniva salutato addirittura con cortei di giubilo? Come mai Washington Dc non ha usato la sua forza diplomatica per impedire o quantomeno condannare lo sconfinamento terrestre delle truppe israeliane? Forse perché ci siamo affrettati troppo a leggere ogni singola azione di Israele – per quanto brutale –, come una follia senza criterio che il governo Netanyahu, obnubilato dalla sete di vendetta e nient’altro, portava avanti contro tutto e tutti.