Il controllo della cassa e i traffici della onlus | due zarine in curva

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano – Le indagini sulle curve di Inter e Milan hanno fatto emergere un modo sostanzialmente identico di gestire l’indotto nero del Meazza: biglietti, parcheggi, catering, merchandising. A un certo punto, dopo l’omicidio Boiocchi, i nerazzurri hanno mutuato dai cugini rossoneri pure l’unificazione dei gruppi ultrà dietro un solo striscione. A leggere le carte dell’inchiesta, però, c’era un altro aspetto che legava i vertici dei due schieramenti, solo in apparenza contrapposti ma in realtà membri alla pari di un’alleanza per il denaro: le donne dietro la. Di quella interista si è sempre occupata, seppur tra alti e bassi legati ai cambi di capi, Debora Turiello, finita ai domiciliari due giorni fa.