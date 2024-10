GF pronostico televoto chi sarà eliminato il 3 10 | percentuali oggi

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 2 Ottobre 2024 6:22 am by Redazione Quali sono i pronostici sull’del Grande Fratello alche verrà chiuso il 3 ottobre 2024? Uno tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti e Clarissa Burtil primo concorrente che uscirà definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia. Tramite i sondaggi delè possibile farsi un’idea su questa prima eliminazione della 18esima edizione. C’è un’evidente distanza tra i quattro concorrenti e, in particolare, per i due gieffini che stanno rischiando di essere eliminati. Ma vediamo insieme di fare unsu questa prima eliminazione.