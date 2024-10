Firenze Trachtenberg | La Cappella de’ Pazzi non è di Brunelleschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 - Una teoria che mette in discussione un caposaldo della storia del Rinascimento italiano: ossia l'attribuzione dellade’in Santa Croce a Filippo. Il professore e storico dell'arte statunitense Marvinassegna invece la paternità di uno dei monumenti architettonici più celebri di, non più al padre della Cupola di Santa Maria del Fiore, ma a Michelozzo. Oggi pomeriggio, 2 ottobre, alle 17.30 nel Cenacolo di Santa Croce, Claudia Conforti, Francesco Dal Co e Alina Payne discuteranno del libro del dal titolo “il mito, Michelozzo l'autore”, scritto proprio da Marvin, che sarà presente all'incontro. L'iniziativa di approfondimento scientifico, è promossa dall'Opera di Santa Croce e da Casabella, con la New York University.