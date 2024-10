El fior fior del dialett Mercantini-Pagnini che coppia La pesaresità va in scena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Per la prima volta insieme, due icone della, due figure capaci di far riflettere, sorridere, rapire e travolgere il pubblico, attraverso l’uso artistico di una lingua che racconta la nostra identità, l’anima dei pesaresi". Il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco assessore alla Cultura e al turismo Daniele Vimini presentano così “Eldel”, l’appuntamento che vedrà salire sul palco della Biosfera di piazza del Popolo Carloe Franca, sabato, alle ore 18. "Orgogliosi di presentare questa serata – spiegano Biancani e Vimini – pensata per valorizzare ilo, lingua capace di trasmettere una cultura popolare che dobbiamo preservare e continuare a portare sul palco. Lo facciamo in questo anno da Capitale italiana della cultura, insieme a due icone del vernacolo pesarese: Carloe Franca, per la prima volta insieme.