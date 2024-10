Creattiva festeggia le nozze di perla | Bergamo torna capitale delle arti manuali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)diper: la fiera internazionaleorganizzata da Promoberg con l’edizione autunnale 2024 – di scena in Fierada giovedì 3 a domenica 6 ottobre – taglia, infatti, il prestigioso traguardoprime trenta edizioni al polo fieristico e congressuale di via Lunga, confermando il trend in crescita (+4%) del numero di imprese: 234, di cui 16 straniere, provenienti da 15 regioni italiane e nove stati esteri. L’importante traguardo si amplifica ulteriormente ricordando che agli appuntamenti semestrali (in autunno e primavera) a, dal 2012 si aggiunge anche quello autunnale alla Mostra d’Oltremare di Napoli (quest’anno la 13esima edizione sarà dal 8 al 10 novembre).