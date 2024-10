Caso ultras il business degli ingressi in mano alle Curve | steward minacciati!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), ila San Siro ine intimati a far entrare più persone del dovuto “Normalmente glimi indicano le persone, e io li faccio entrare. L’ho fatto per evitare che glipossano “sfondare” e che qualcuno di loro possa minacciare me o i miei collaboratori”. Questa la testimonianza di unodi San Siro impegnato nel controllo biglietti fuori dallo stadio. Nell’inchiesta che ha coinvolto glidi Milan e Inter, infatti, sono emersi anche dei dettagli sul funzionamento del. Sì, perché nei settori adibiti, entrano molti più tifosi di quanti ne avrebbero il diritto e gli stessi lavoratori con i giubbottini gialli vengono costantemente intimati dagli: “Ne dovevi far entrare 10 e ne sono arrivati 150”.