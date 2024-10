Carrarese infortunio Hermannsson | le notizie non sono buone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’avvio di stagione in Serie B dellaè stato al di sotto delle aspettative e la squadra occupa l’ultima posizione in classifica. Il gruppo è in campo per preparare la gara contro il Frosinone e dall’infermeria non arrivano. “Calcio 1908 rende noto che il calciatore Hjörtur, in seguito agli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto, ha riportato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore della coscia destra. Il calciatore, costantemente monitorato dallo staff sanitario, ha già intrapreso le terapie del caso per il recupero”, si legge sul sito del club. L'articolo: lenonCalcioWeb.