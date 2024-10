Autonomia la Consulta decide 12 novembre su ricorso Regioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ha fissato, per l'udienza pubblica del 122024, la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Puglia (n. 28) e dalla Regione Toscana (n. 29) sulla legge n. 86 del 26 giugno 2024 "Disposizioni per l'attuazione dell'differenziata dellea statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Seguirà, a scadenza termini prevista per martedì 8 ottobre, la fissazione, sempre per l'udienza pubblica del prossimo 12, della discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna (n. 30) e dalla Regione Campania (n. 31) riguardanti la stessa legge.