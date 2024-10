Atmosfere parigine e note jazz I ’Caffè Concerto’ prima di cena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "La musica come occasione di convivio e di condivisione culturale". Quella la filosofia di base della quarta edizione della rassegnaa cura del Borion’s club che prenderà il via il 9 ottobre al circolo Il Portoncino di Ravenna (via Portoncino, 4), con 16 appuntamenti in cartellone. Accanto alla collaudata formula della programmazione serale, denominata ‘Parole e musica’ e incentrata quest’anno sul tema delIo ’swing’, per lavolta sarà proposta anche quella del ‘Caffènel tardo pomeriggio, per sperimentare anche le varie sfumature del. "Una variante più leggera – spiega il presidente del club Mario Burioni –, ma non certamente meno importante, che prende spunto dai famosi ‘Café Chantant’ che animavano allegre e movimentate serate, già a metà del diciottesimo secolo.