Alunni genitori psicologa Insieme verso le superiori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si è concluso con successo il progetto di accoglienza per i nuovi studenti dell’istituto Erasmo. Coinvolti studenti e famiglie. Iniziato a giugno - "Il passaggio dalle scuole medie alle: come affrontare il cambiamento" - è terminato dopo quattro incontri per un totale di 10 ore. Obiettivo principale è stato quello di guidare gli studenti nel passaggio scolastico, attrala presentazione di strategie per prepararsi al meglio fin dai primi giorni di scuola. "Il progetto si è concluso con grande partecipazione da parte dei. Hanno appreso strumenti per accogliere e accompagnare i propri figli nel processo di crescita con entusiasmo e restituendo di volta in volta le loro esperienze sul piano emotivo e comportamentale.