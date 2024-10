Adriano Celentano Casa Di Lusso | Ecco Dove Vive!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Esplora la magnifica tenuta dia Campesone di Galbiate. Una villa immersa nel verde con piscina, campi da tennis e 12 mila ettari di tranquillità . Scopri di più!, noto a tutti come il Molleggiato, ha trovato il suo rifugio ideale nella campagna lombarda. Nato a Milano nel 1938, dopo aver attraversato il mondo per la sua carriera, ha scelto di stabilirsi in una magnifica tenuta a Campesone di Galbiate, in provincia di L. Questo splendido angolo di pace si trova a poco più di 50 chilometri da Milano, lontano dal trambusto della città , ma abbastanza vicino per gite brevi. La tenuta è un vero gioiello che si estende per ben 12 mila ettari di verde, offrendo una vista mozzafiato sulla campagna circostante.