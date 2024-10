Vela Luna Rossa-Britannia è sul 4-4

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 1 ottobre 2024) 16.25 Persiste la parità nella finale di Louis Vuitton Cup a Barcellona: score 4-4 dopo l'ottava regata frae Ineos. Mercoledì altre due regate. Gli inglesi hanno vinto la 7.ma race per la squalifica della barca italiana, (danni all'arm e ad alcuni strumenti di bordo).è andata sul 4-3, maha riparato i danni in tempi rapidi e si è aggiudicata la regata per 16". Si gareggia al meglio delle tredici regate. La vincente affronterà New Zealand.