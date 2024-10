Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 1 10 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ok, allora, io voglio essere positiva. Voglio essere positiva e sperare che le lacrime di Francesca Sorrentino anelladi oggi, fossero davvero lacrime legate unicamente al suo sentirsi in difficoltà in questi primi approcci, e al fatto di notare una differenza tra lei, che è evidentemente ancora molto rigida, e i suoi compagni di trono che sono già tutti belli, freschi e calati totalmente nella modalità tronistaedonniano/a. Voglio sperare che le sue lacrime siano legate solo a questo. Voglio sperare non c’entri niente il suo ex ragazzo. Voglio sperare non fossero le lacrime di chi non riesce ad andare avanti.