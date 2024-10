Squid Game 2 il nuovo trailer mostra il reclutatore in azione

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Manca sempre meno all’uscita di2, atteso su Netflix dal 26 dicembre. A un mese dalla premiere mondiale, in programma al Lucca Comics &s il 31 ottobre, la piattaforma streaming ha diffuso online unteaserche presenta il personaggio del. Nei suoi panni la star sudcoreana Gong Yoo, noto per aver recitato nel thriller Train to Busan, che aveva già fatto un breve cameo nella prima stagione. Sarà lui, a quanto si evince dalle immagini, a reclutare i nuovi giocatori nelle stazioni della metropolitana, attirandoli con l’inganno nelle ormai note sfide mortali. Una seconda clip, disponibile su X,il personaggio mentre si rivolge direttamente al pubblico per avvertirlo che sono rimasti pochi posti per partecipare e che per diventare concorrenti basterà digitare le parolefra i commenti.