Spacciava cocaina nel suo negozio | arrestato un 54enne

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha tratto in arresto un uomo, M.Y.D di 54 anni, trovato in possesso di sostanza stupefacente. In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile procedevano al controllo di una persona originaria di Chiusano San Domenico (AV) sospettata di detenere sostanze stupefacenti per la cessione a terzi. La successiva perquisizione dell’esercizio commerciale da lui gestito, consentiva di rinvenire di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo, contenuta in 16 bustine ermeticamente chiuse e termosaldate. I successivi accertamenti, mediante “narcotest”, effettuati presso il laboratorio di Polizia Scientifica, confermavano i sospetti sulla natura delle sostanze sequestrate.