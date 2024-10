Sì ai nuovi criteri per ripartire i soldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il come e il quanto saranno decisi in una seconda fase, come anticipato. Ma ieri la Giunta regionale ha messo nero su bianco che idi riparto del Fondo Trasporti cambieranno, adeguandosi a quelli fissati dal Ministero nel 2018. È stata così recepita la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha accolto, ad agosto, il ricorso dell’Agenzia del TPL di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Da qui il provvedimento di ieri col quale si "dà atto che in attuazione della sentenza numero 7124/2024 del Consiglio di Stato è necessario procedere al processo di revisione deidi riparto, demandando – però – a successivo atto le azioni conseguenti agli effetti della sentenza". Gi.An.