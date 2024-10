Salisburgo-Brest | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. Gli austriaci cercano il riscatto dopo una partenza difficile, mentre i francesi vogliono bissare il successo ottenuto all’esordio.si giocherà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 18.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la sconfitta subita nells prima giornata contro lo Sparta Praga per 3-0, gli austriaci sono chiamati ad una reazione e soprattutto a vincere tra le mura amiche dove il rendimento è stato altalenante. Ma la squadra di Pep Lijnders ha il talento necessario per raddrizzare la situazione. I francesi arrivano con tanto entusiasmo dopo la vittoria ottenuta sullo Sturm Graz per 2-1. La squadra di Roy vuole proseguire su questa strada e proverà a mostrare anche con gli austriaci lo stesso spirito mostrato all’esordio.