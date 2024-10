Rinnovo Kvara la mazzata per De Laurentiis arriva in diretta | l’annuncio è una beffa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) I partenopei si trovano in un momento di fiducia, Kvichatskhelia è uno di coloro che hanno provato a trainare il carro anche nei momenti negativi e la luce è tornata specialmente per merito loro. L’esterno georgiano contro il Monza ha anche segnato il goal del finale 2-0 per i ragazzi di Antonio Conte. È da tempo che si parla diper il classe 2001 magela i piani di Aurelio De. Sul calciatore ci sono da tempo gli occhi dei top club europei, per di più il suo contratto è ancora economicamente basso per un campione della sua stazza. Il georgiano è stato addirittura etichettato come “one season wonder”, calciatore che è durato solo una stagione. Per fortuna poi a parlare c’è sempre il campo, in una stagione bistrattata come quella dell’annata scorsa è stato il migliore dopo Victor Osimhen e ora con un Napoli rinato c’è il suo solito marchio di fabbrica.