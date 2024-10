Regina Elisabetta Boris Johnson svela la vera causa della morte

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024) A due anni dalla, emergono nuovi dettagli sulle causescomparsa dell’amata sovrana, che ha lasciato un vuoto enorme nei sudditi e non solo. Are una scomoda verità e inedite informazioni è stato, l’ex primo ministro inglese, il cui mandato è terminato proprio qualche giorno prima del decesso dell’amata Lillibet. Dunque, nessunanaturale come scritto inizialmente sul certificato di. Come è morta laha rivelato nel suo libro autobiografico Unleashed, in uscita il 10 ottobre, che laII soffriva di una malattia terminale che non le ha lasciato scampo. “Sapevo da un anno o più che aveva una forma di cancro alle ossa, e i suoi medici erano preoccupati che da un momento all’altro la situazione potesse degenerare”, ha ammesso l’ex leader del Partito Conservatore.