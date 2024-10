Recensione a IENE il singolo di La Chance su Marte

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il nuovo” de Lasuè uscito il 20 settembre 2024 in radio e in digitale e segna una nuova tappa per il gruppo. “” è Il Nuovo Brano di LASUche Celebra la Libertà e la Spensieratezza Estiva Il nuovo” de Lasupromette di essere un’esperienza musicale affascinante, combinando elementi R&B e Soul con un tocco vintage che riporta indietro nel tempo. L’idea di esplorare il desiderio di viaggiare e di vivere con spensieratezza è sicuramente un tema che risuona in molti, specialmente in un’epoca in cui la leggerezza e la gioia di vivere sono temi molto ricercati. La chitarra solista distorta, che richiama le sonorità degli anni ’60 e ’70, aggiunge una dimensione nostalgica al brano, rendendolo interessante sia per i giovani che per quelli che hanno vissuto quel periodo.