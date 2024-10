Partito nazista in Austria? L’estrema destra inquina l’Europa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) La vittoria di unche attinge ad una storia legata al movimentoinnon solo preoccupa, ma fa sorgere molti quesiti su dove stia andando politicamenteoggi. Mette in allarme la recente vittoria deldella Libertàco (FPÖ), che ha conquistato il 29,2% dei voti nelle elezioni politiche del 29 settembre 2024. Questoha origini controverse, essendo stato fondato nel 1956 da Anton Reinthaller, ex membro delle SS naziste e ministro durante il regime hitleriano. Sebbene l’FPÖ si sia evoluto nel corso dei decenni, il suo passato continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per la sua retorica nazionalista e le sue posizioni intransigenti su temi come l’immigrazione.