Pane burro marmellata e Lip Paste | a colazione con Giulia De Lellis e Audrer

(Di martedì 1 ottobre 2024)Depresenta il nuovo Lipdie per l’occasione ci invita a farcon leiDelo aveva preannunciato: «Ci sarà una bella novità in casa, è qualcosa su cui stiamo lavorando da tempo e un prodotto così non l’ho mai provato prima». E in effetti, l’imprenditrice digitale – da sempre specializzata del segmento beauty – non ha deluso le aspettative, sviluppando un prodotto di bellezza che combina le caratteristiche di uncacao a quelle di un balsamo iperso e curativo. Si tratta del nuovo Lipdi casa, il brand nato dalla passione diDenel 2023 e diventato, a distanza di un anno, uno dei marchi di bellezza più ricercati del momento.