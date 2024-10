Nuoto elezioni in Federazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mauro Antonini, di Montelupone, succede all’anconetano Fausto Aitelli alla guida della Federdelle Marche. Lo ha deciso l’assemblea ordinaria elettiva riunita al Coni domenica scorsa. In tutto 26, sulle 31 aventi diritto al voto, le società marchigiane rappresentate in assemblea, che è stata presieduta da Paolo Sgolacchia, ospite la consigliera nazionale Patrizia Giallombardo in rappresentanza del presidente nazionale Paolo Barelli, ma anche il presidente Coni Marche, Fabio Luna, che ha portato i suoi saluti all’assemblea e al presidente uscente, Fausto Aitelli.